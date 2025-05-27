الإتحاد الوطني يوضح موقفه من "حل برلمان كوردستان"

شفق نيوز/ أوضح المتحدث الرسمي باسم الإتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد پيرة، يوم الثلاثاء، موقف حزبه من "حل برلمان كوردستان " وذلك بعد تحديد موعد البت في الدعوى المقدمة من قبل المحكمة الإتحادية.

ورداً على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، قال پيرة خلال حديثه للصحفيين إن "برلمان إقليم كوردستان يتكون من عدة أحزاب وجهات سياسية، ولا يمكن لحزب واحد أو جهة واحدة حل البرلمان بمفرده".

وحول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان أوضح أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي من الممكن أن يتقدما بمطالب جديدة خلال الاجتماعات المقبلة، ونحن الآن في المراحل النهائية من النقاشات لكننا لم نصل حتى الآن إلى اتفاق النهائي".

وأضاف، "اليوم اجتمع المكتب السياسي وترأسه بافل طالباني بعد عودته من الولايات المتحدة، وهو يرى أنه بعد التغيرات في المنطقة ولاسيما عملية السلام الجارية في تركيا وسقوط النظام السوري، وفي هذه الأحداث يُعد إقليم كوردستان قبلة لبقية الكورد، لذا يجب أن يكون برلمان وحكومة الإقليم على جاهزية لدعم الكورد في بقية المناطق".

وتابع أنه "في اجتماع المكتب السياسي أكدنا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، لما لهذه الحكومة من أهمية لبقية المناطق، ليس فقط للإقليم أو العراق".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد خصصت يوم 6 تموز/يوليو 2025 لعقد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها، إلى جانب استرجاع الامتيازات المالية الممنوحة للنواب الحاليين.