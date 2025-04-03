الإتحاد الوطني يكشف موعد استئناف اجتماعات تشكيل حكومة كوردستان الجديدة

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد پيره، يوم الخميس، موعد استئناف اجتماعات تشكيل حكومة إقليم كوردستان، بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال پيره في تصريح لعدد من الصحفيين، من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأسبوع المقبل سيشهد استئناف الاجتماعات بين اللجنة العليا للمفاوضات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة كوردستان" .

وأضاف أن "الاجتماعات السابقة أفضت إلى اتفاق حول استراتيجية إدارة الإقليم، ويُتوقع أن تصل الأطراف إلى تفاهم بشأن التفاصيل النهائية لتشكيل الحكومة في الاجتماعات المقبلة.

وأكد المتحدث على "أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الوطني يعتبر تسريع تشكيل الكابينة الوزارية أولوية".

وكان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو الوفد التفاوضي لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم بشتيوان صادق، قد صرح يوم الأحد الماضي، أنهم سيستأنفون مباشرة بعد عطلة العيد المحادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن توزيع المناصب وتشكيل الحكومة الجديدة.

حديث صادق وهو وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان الحالية جاء في تصريح للصحفيين في أحد مساجد أربيل خلال صلاة العيد.

وقال الوزير، إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي جيد مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والاطراف السياسية الاخرى، وستتم مناقشة توزيع المناصب مباشرة بعد العيد".

وأضاف أنه ""نأمل أن تتم عملية تشكيل الحكومة الجديدة بشكل إيجابي، ويشترك في تشكيلها الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وباقي الأطراف السياسية الكوردستانية".