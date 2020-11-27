الإتحاد الوطني يدفع عشرة مرشحين لشغل منصب محلي

شفق نيوز/ أفاد وهاب أحمد، أحد المرشحين لشغل منصب قائممقام قضاء كفري التابع لإدارة كرميان، يوم الجمعة، بأن 10 مرشحين من الاتحاد الوطني الكوردستاني يتنافسون لشغل منصب القائممقام.
وقال وهاب أحمد، المدير السابق لناحية قره تبه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المرشحين العشرة تقدموا بطلبات الترشيح خلفا للمدير السابق صلاح كويخا الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف ان منصب قائممقام كفري من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني بحسب التفاهمات والاتفاقات السياسية وان اختيار القائممقام يتم عبر الحزب وفق الضوابط والآليات المعتمدة وبالتنسيق الجهات المختصة في حكومة اقليم كوردستان.
يذكر ان محافظ كرميان السابق صلاح كويخا توفي قبل أشهر بفيروس كورونا وتولى المنصب بالوكالة قائممقام كفري جلال نوري.