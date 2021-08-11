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الأبتزاز والتحرش الجنسي في إقليم كوردستان يدفعان للمطالبة بفتح مديرية للجرائم الإلكترونية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-11T09:18:20+0000
الأبتزاز والتحرش الجنسي في إقليم كوردستان يدفعان للمطالبة بفتح مديرية للجرائم الإلكترونية

شفق نيوز/ أعلنت مديرة عام مواجهة العنف الأسري في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان كورده عمر اليوم الاربعاء انهم طالبوا بفتح مديرية للجرائم الإلكترونية بعد زيادة التحرش بالفتيات وزيادة حالات العنف الأسري حتى مع الشباب ايضا بسبب الاستخدام السيء لمواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت عمر في مؤتمر صحفي عقدته باربيل مع مجموعة من الناشطات النسويات وحضرته وكالة شفق نيوز، إن : ما بين 75-80 من حالات العنف الأسري نتيجتها مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا نرى من الضروري فتح هذه المديرية لمواجهة هذه الحالات، وايضا نحن على تواصل مع برلمان كوردستان العراق والمنظمات الدولية لتشريع قانون لمنع التشهير وتنظيم ذلك بقانون.

بدورها قالت خانزاد احمد الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة في اقليم كوردستان خلال المؤتمر: شكلنا لجنة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان لمواجهة الحالات التي تواجه الفتيات والنساء لأنه في الأونة الاخيرة ازدادت هذه الحالات وايضا تهكير صفحات الفتيات والنساء وثم تهديدهن وابتزازهن فيجب مواجهة هذه الحالات بالقانون.

يذكر أن عدداً من الناشطات النسويات في اقليم كوردستان طالبن الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة بوضع حد لحالات لقرصنة ولتهكير صفحات الفتيات والنساء وتهديدهن على إثرها بنشر صورهن ان لم يدفعن للمبتزين مبالغ مالية وهذا جعل العديد منهن في مشاكل اجتماعية.

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