اليونيسف توفر معدات طبية لمستشفى في السليمانية

شفق نيوز/ وصلت اليوم الأربعاء كميات من المعدات والاجهزة الطبية لمستشفى الدكتور جمال رشيد التعليمية الخاصة بالأطفال.

وقال الدكتور بشدر عبدالله مدير المستشفى لوكالة شفق نيوز إن "منظمة اليونيسف تجهزت مستشفانا بأجهزة ومعدات ضرورية خاصة بردهة الولادة وستساعد الأطفال حديثي الولادة خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض ولادية".

واضاف ان "اليونيسف تسعى جاهدة لتقديم دعمها لما في كل الأوقات الان اننا الان بأمس الحاجة لمساعدات المنظمات العالمية بسبب الوضع المالي المرتبك الذي انعكس على الواقع الصحي".

وعن توفر الادوية في مستشفاهم قال دكتور بشدر إن أزمة قلة الدواء انعكست سلبا على مستشفى حيث كنا سابقا نعاني من قلة الادوية فكيف الان والسليمانية تعاني اصلا من مشكلة قلة توفر الأدوية.