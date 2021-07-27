اليونسكو تدرج هورامان ضمن التراث العالمي.. وحلبجة ترحب

شفق نيوز/ رحبت أوساط ثقافية واجتماعية في محافظتي السليمانية وحلبجة، يوم الثلاثاء، بقرار منظمة اليونسكو العالمية إدراج منطقة هورامان التابعة لمحافظة حلبجة ضمن قائمة الآثار العالمية.

وقال مدير الثقافة والفنون في محافظة حلبجة محمد فتاح لوكالة شفق نيوز، إنه "خبر مفرح جدا للكورد عموما واهالي منطقة هورامان وحلبجة وحوض شهرزور خصوصا"، موضحا أن "القرار جاء نتيجة جهود من مثقفين كورد من هورامان وحلبجة".

وأضاف أن "المنطقة تتصف بحضارتها القديمة"، مبينا أن "الثقافة بهذة المنطقة مغايرة جدا من حيث المعمار وفنون الشعر والغناء والدبكات والجانب العلمي ايضا".

وتابع فتاح، "نحن كمديرية عامة للثقافة والفنون في حلبجة نبارك هذة الخطوة وقريبا سيقام حفل خاص بهذة المناسبة في حلبجة".

من جانبه، أثنى كاروان حسن مدير منظمة "زيوى" للثقافة والفنون في هورامان على قرار منظمة اليونسكو باختيار منطقة هورمان ضمن قائمة التراث العالمي بعد جهود دامت لاكثر من عام.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة تتسم بقدمها لنحو الفي عام واكثر".

وتابع أنها "تضم 76 قرية من الجانبين العراقي والجانب الايراني ايضا، ويتراوح عدد سكانها بين مليون ونصف الى مليونين نسمة حسب التقديرات الاولية، ويعمل اغلب سكانها بالزراعة والرعي والاعمال اليدوية والتراثية".

يشار ان منطقة هورمان يقع جزء منها في شمال غرب ايران والقسم الاخر يقع شرق محافظة حلبجة، حيث تتميز بتاريخها القديم وثقافتها المميزة ولغتها التراثية.