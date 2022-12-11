اليونان تبدي رغبة في تعزيز التجارة والزراعة مع كوردستان

شفق نيوز/ أبدت اليونان، يوم الأحد، رغبتها في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالات التبادل التجاري والزراعة والسياحة والتعليم.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير اليوناني الجديد لدى العراق جورجيوس ألمانوس.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام اليوناني لدى إقليم كوردستان ستافروس كريميس، هنأ رئيس الحكومة السفير بمناسبة تسلّم عمله الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه من أجل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان.

وأشار السفير اليوناني، وفق البيان، إلى العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان باليونان، وأبدى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان على الصعد كافة، ولا سيّما في مجالات التبادل التجاري والزراعة والسياحة والتعليم.