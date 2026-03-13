اليوم وغداً.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بإقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة وصول موجة أمطار تشمل عموم مناطق الإقليم ابتداءً من يوم غد السبت.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أجواء اليوم ستكون غائمة جزئياً إلى كلياً مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة بشكل متقطع في المناطق الشرقية من الإقليم خلال ساعات ما بعد الظهر، وتصحبها عواصف رعدية أحياناً.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبقى مقاربة لمعدلاتها المسجلة يوم أمس الخميس. حيث ستسجل إدارة كرميان أعلى درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية، أما في أربيل ودهوك وحلبجة فتكون 19 درجة، وفي السليمانية 17 درجة، وفي حاج عمران 2 درجة مئوية.

أما طقس يوم غد السبت فتوقعت المديرية أن تزداد كميات الغيوم لتتحول الأجواء إلى غائمة كلياً، وتجتاح المنطقة موجة أمطار تبدأ تدريجياً من وقت الظهر، لتشمل مناطق الإقليم كافة لاحقاً وتستمر بالهطول.

وبينت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً يتراوح ما بين 1 - 3 درجات مئوية مقارنة باليوم (الجمعة)، مع تراجع في مدى الرؤية الأفقية لتتراوح بين 5 - 7 كم أثناء هطول الأمطار.

وتكون درجات الحرارة العظمى في كرميان 19 درجة مئوية، وفي أربيل ودهوك وحلبجة 17 درجة، وفي السليمانية 14 مئوية، وفي حاج عمران 2 درجة مئوية.