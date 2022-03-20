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اليوم.. انطلاق أكبر مهرجان احتفالي بعيد نوروز يحييه 7 فنانين في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-20T07:59:42+0000
اليوم.. انطلاق أكبر مهرجان احتفالي بعيد نوروز يحييه 7 فنانين في اربيل

شفق نيوز/ اكتملت الاستعدادات لانطلاق أكبر مهرجان بمناسبة عيد نوروز في اربيل اليوم الاحد.

وسينطلق المهرجان في الساعة 4 من عصر اليوم في بارك شاندر، وسط حضور دبلوماسي لممثلي القنصليات الأجنبية وجماهيري كبير ورسمي لايقاد شعلة نوروز.

وسيشارك في الحفل كل من الفنانين (نازدار، رومي هركي ، الند حازم، اياد حسين، كارمند رواندوزي، اڤان عثمان).

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن قرابة نصف مليون سائح وفدوا على المحافظة خلال الربع الأول من العام 2022.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو، إن الاستعدادات كافة قد اكتملت وغدا الأحد أربيل ستشهد أكبر مهرجان بمناسبة عيد نوروز.

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