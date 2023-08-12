اليوم العالمي للشباب.. قرابة 500 ألف خريج بلا عمل في إقليم كوردستان

شفق نيوز / نشرت شبكة تنسيق المنظمات في إقليم كوردستان، يوم السبت، إحصائية حول البطالة وانتشار المخدرات والهجرة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وبحسب رئيس الشبكة، سيروان گردي، فخلال ثلاث سنوات، هاجر من إقليم كوردستان 36 ألف و530 شخص إلى الخارج، حيث يسكن أغلبهم أطراف المحافظات وكان السبب الأكثر شيوعاً لهجرتهم هو البطالة وقد عاد منهم حتى الآن 3121 شخصاً فقط"، مشيراً خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "المهاجرين أعطوا للمهربين أكثر من 152 مليون دولار".

وبشأن البطالة، أوضح گردي، أن نسبتها خلال العام 2020 في إقليم كوردستان بلغت 14 بالمئة، وارتفعت إلى 15.4 بالمئة العام 2021، ووصلت إلى 18 بالمئة في 2022، لكنها انخفضت إلى 15 بالمئة، منذ بداية العام الحالي"، لافتاً إلى أن "420 ألف خريج في الجامعات والمعاهد، هم عاطلون عن العمل في إقليم كوردستان".

وحول انتشار المخدرات، قال گردي، إن "عدد المعتقلين وفق قانون مكافحة المخدرات في العام 2014 كان 142 شخصاً، لكنه وصل إلى أكثر من 1300 شخص في أربيل ودهوك، و980 شخصاً في محافظة السليمانية في العام 2020".

وزاد بالقول: "1217 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم وفق قانون مكافحة المخدرات في أربيل ودهوك خلال السنة الماضية، و800 شخص في السليمانية"، مشيراً إلى أن "العدد وصل إلى 503 أشخاص منذ بداية العام الحالي".