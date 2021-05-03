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اليوم العالمي لحرية الصحافة: مركز ميترو يكشف عن 49 انتهاكا في 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-03T10:54:03+0000
اليوم العالمي لحرية الصحافة: مركز ميترو يكشف عن 49 انتهاكا في 2021

شفق نيوز/ اقام مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تقريره للاشهر الاربعة الماضية حول اوضاع حرية الصحافة في اقليم كوردستان.

وقال دياري محمد مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في مؤتمر صحفي بمناسبة حرية الصحافة العالمي، حضرته وكالة شفق نيوز؛ "نتوجه بالتهنئة للصحفيين في عموم العراق واقليم كوردستان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونعلن اليوم عن الانتهاكات التي واجهت الصحفيين خلال الاربعة الاشهر الماضية من هذا العام 2021 وكانت 49 انتهاك ضد 36 صحافي ومؤسسة إعلامية في اقليم كوردستان من ممانعة وتهديد واستخفاف واعتقال".

وعلى هامش المؤتمر قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في المؤتمر؛ إن "هناك جبهتين في الحياة جبهة الظلم والدكتاتورية والتعسف والانتهاك والتغييب، وجبهة العلم والمعرفة والديمقراطية والحرية والتقدم، ونحن مع الجبهة التي تريد الخير لمجتمعها".

واضاف ابو بكر؛ أن "محافظة السليمانية ستبقى منبرا للحرية والديمقراطية للصحفيين على مستوى العراق، ونحن كمحافظة مسؤوليتنا تقديم كافة المعلومات المتوفرة لدينا إلى الرأي العام عن طريق الصحافة والإعلام ونبدي استعدادنا ان نقف مع الصحفيين في أي انتهاك غير قانوني بحقهم".

ويصادف الـ3 من أيار من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة وحدد هذا العام من 2021 اهمية المعلومة والحصول عليها لنشرها أمام الرأي العام من أجل تعزيز حرية الصحافة الحرة.

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