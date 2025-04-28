اليوم.. الحزبان الكورديان يعقدان اجتماعاً جديداً

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الحزبان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، اجتماعاً جديداً، لمناقشة تشكيل حكومة الإقليم العاشرة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن وفداً مشتركاً من الحزبين، برئاسة مسرور بارزاني وبافل طالباني، سيجتمعان في منطقة دوكان ضمن محافظة السليمانية، لمناقشة ملف توزيع المناصب في الحكومة الجديدة.

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.