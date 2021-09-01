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اليوم.. ارتفاع أسعار الوقود والخبز على طاولة مجلس وزراء إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-01T07:13:07+0000
اليوم.. ارتفاع أسعار الوقود والخبز على طاولة مجلس وزراء إقليم كوردستان

شفق نيوز/ يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الأربعاء جلسته الأسبوعية لمناقشة جملة ملفات وعلى رأسها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وارتفاع أسعار الوقود والخبز في الإقليم.

وأفاد بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأن جلسة مجلس الوزراء ستناقش جملة ملفات بينها  عرض نتائج زيارة الرئيس الفرنسي للاقليم ومشاركة وفد الاقليم في الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا.

وكان ماكرون قد زار أربيل الأحد والتقى قادة إقليم كوردستان بهدف تعزيز العلاقات القوية بين باريس وأربيل.

وأضاف البيان أن مجلس وزراء الإقليم سيعرض أيضا خلال جلسته خطوات وزارة الثروات الطبيعية والمالية ورئاسة ديوان رئاسة الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتامين النفط الابيض للمواطنين، إضافة لبحث مسالة ارتفاع اسعار الوقود.

كما ستتناول الجلسة نتائج اجتماع الوزراء ذات العلاقة والمحافظين والادارات المستقلة في ديوان مجلس الوزراء بتاريخ 29-8-2021 بخصوص معالجة مشكلة الافران والمخابر وارتفاع سعر الخبز والصمون وتقديم التسهيلات بدعم من الوزارات ذات العلاقة.

وسيبحث اجتماع مجلس الوزراء، أيضاً، خطوات وزارتي البلديات والسياحة والزراعة ومصادر المياه وديوان مجلس الورزاء في مواجهة مشكلة شح المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

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