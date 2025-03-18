اليوم.. اجتماع مرتقب بين الحزبين الكورديين في أربيل

شفق نيوز/ يعقد وفدان رفيعا المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد بمدينة أربيل، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات بشأن تقاسم المناصب وآليات تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تطلعات لتحقيق توافق سياسي يعزز استقرار الإقليم.

وكشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الأحد الماضي، أن المناصب في حكومة إقليم كوردستان تم حسمها تقريباً بعد اللقاء الأخير بين النائب الثاني لرئيس الحزب مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في أربيل، فيما رجح احتمال إعادة إحياء "التحالف الكوردستاني" الذي كان يجمع الحزبين في الدورات السابقة.

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 5 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.