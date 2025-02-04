اليوم.. اجتماع جديد للحزبين الكورديين بشأن تشكيل الحكومة: مساحة الخلافات بدأت تضيق

شفق نيوز/ تعتزم اللجان الفنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

وسيبدأ الاجتماع الفني بين وفدي الحزبين في تمام الساعة 12 ظهرًا، حيث سيتم بحث آليات تشكيل الحكومة الجديدة والتوافق على القضايا العالقة بين الجانبين بحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وفي هذا السياق، قالت ريواس فائق، عضو الوفد الفني لمفاوضات الاتحاد الوطني الكوردستاني لوكالة شفق نيوز؛ إن "النقاط المتفق عليها بين الطرفين تفوق بكثير تلك التي لا يزال الخلاف قائمًا حولها".

وأضاف أن “هناك اختلافاً في وجهات النظر، وكذلك في الآليات التي نرغب في اعتمادها لإدارة العملية، لكننا نأمل أن تتمكن اللجنة العليا للمفاوضات من التوصل إلى توافق بشأن المسائل التي لم نتمكن من الاتفاق عليها اليوم”.