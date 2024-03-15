"اليكيتي" يتحدث عن رواتب الموظفين والانتخابات البرلمانية: لن نخشى الأحزاب الجديدة

شفق نيوز/ شدد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيرة يوم الجمعة، على ضرورة توزيع رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مشكلة الرواتب أثرت على مائدة كل أسرة وعلى حركة السوق.

وقال سعدي أحمد بيرة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة اقليم كوردستان كان مع توزيع الرواتب، والاتحاد الوطني يجد أنه كان من المفترض البدء بتوزيع الرواتب وبعد وصول أي مبالغ مالية من الممكن توزيعها على الوزارات المتبقية"، لافتا إلى أن "تأخير صرف الرواتب في هذا الشهر الفضيل إثر على المائدة الرمضانية في كل أسر وأثر على السوق كذلك".

وعن استعدادات الاتحاد الوطني الكوردستاني للانتخابات المقبل أكد بيره؛ أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اليوم برئاسة بافل طالباني اجتماع لمناقشة اسماء مرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات المقبلة ونحن بانتظار قوائم المرشحين من مراكز تنظيمات الاتحاد الوطني في المناطق وسنقدم القائمة بأسماء مرشحين في الوقت المحدد".

وأضاف: أن "في المستقبل القريب، سنذهب جميعًا إلى الحملة الانتخابية، لذلك نتمنى من الجميع في هذه الحملة الانتخابية الامتناع عن اللغة القاسية، لنظهر للشعب نموذجًا للانتخابات الديمقراطية".

وحول إعلان قوائم الأحزاب جديدة في الساحة السياسية ومدى تأثيرها على نتائج الانتخابات وعلى أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني بين المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني ان الاتحاد لايخاف من وجود أحزاب جديدة في الساحة كوننا نؤمن بأننا جزء من عملية ديمقراطية تعددية".

وأشار إلى أن "اليكيتي يسعى الى حسم مرشحي الاتحاد للانتخابات المقبلة في كوردستان، وسيتم التصويت على الأسماء التي رشحها الحزب في الدوائر المختلفة".

وعن موقف الحزبين الكورديين الكبيرين من الوضع في كركوك بيّن بيره أنه "في الاجتماع الأخير مع الحزب الديمقراطي تم التأكيد على ضرورة ان يكون مرشح الكورد لمنصب المحافظ يحظى بالمقبولية لدى جميع مكونات وأطراف كركوك"، مؤكدا أنه "سيكون لكل ممثلي كركوك مواقع في الحكومة الجديدة لكركوك".