اليكتي يطلق مباحثات مع البارتي والإطار لحسم منصب رئاسة العراق

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، آيات أدهم، يوم الاثنين، عن إطلاق مباحثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي، لحسم منصب رئيس جمهورية العراق، وفق التوقيتات الدستورية.

وقالت أدهم، لوكالة شفق نيوز، إن "التفاهم السياسي عنصر مهم لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وإن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة سينعكس ايجابياً على الإقليم ويسهم في تشكيل حكومة كوردستان.

وأضافت أن "نزار آميدي، يعتبر المرشح الوحيد الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الاتحاد سيتفاهم مع الحزب الديمقراطي، ويزور بغداد للاجتماع مع الاطار التنسيقي والقوى السياسية، لحسم المنصب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، ارتفاع أعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى 44 مرشحاً.

وأشار الحلبوسي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "غلق باب الترشيح في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

وكان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قد بلغ 41 مرشحاً من بينهم بنت لرئيس أسبق، لغاية مساء يوم أمس الأحد، وفقاً لما أكده مصدر لوكالة شفق نيوز.

وكان مجلس النواب العراقي، حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.