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اليسار الكوردستاني: محافظ أربيل رفض طلبنا بالتظاهر أمام البرلمان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T16:19:10+0000
اليسار الكوردستاني: محافظ أربيل رفض طلبنا بالتظاهر أمام البرلمان

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المشتركة لليسار الكوردستاني، يوم الاثنين، إلغاء تظاهرة كانت مقررة أمام برلمان كوردستان الاربعاء المقبل بسبب رفض محافظ أربيل لطلب تنظيم التجمع.

وجاء في بيان للاحزاب الثلاثة ورد لوكالة شفق نيوز، انه كان مقررا ان تنظم اللجنة المشتركة لليسار الكوردستاني يوم الاربعاء المقبل مظاهرة امام برلمان كوردستان، مستدركا ان محافظ اربيل رفض السماح بالمظاهرة او اي تجمع.

واضاف البيان ان اللجنة المتكونة من الاحزاب الثلاثة (الحزب الشيوعي الكوردستاني وحزب الكادحين الكوردستاني والحركة الديمقراطية للشعب الكوردستاني) قررت ان تعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم غد الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحا امام مقر حزب الكادحين الكوردستاني.

ويأتي رفض الطلب من قبل محافظ أربيل وسط تصاعد أعمال العنف المرافقة لاحتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية.

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