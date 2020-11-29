"اليبشه" تنسحب من سنجار تنفيذاً لإتفاق بغداد- كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم الاحد، عن البدء بتنفيذ اتفاق سنجار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حيث ستخلي وحدات حماية سنجار (ي ب ش) جميع الدوائر المقرات التي تشغلها في المدينة اعتباراً من مطلع شهر كانون الاول المقبل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق دخل مرحلة فعلية بعد انسحاب قوات اليبشة وهي جناح عسكري تابع لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، من داخل مركز قضاء سنجار وإخلاء جميع المباني والدوائر الحكومية والمقرات التي تشغلها هذه القوات من مناطق مركز القضاء بالاضافة الى منطقة سنوني ايضاً حيث بدأت قوات اليبشة بنقل معداتها وآلياتها من المقار التي تشغلها داخل مركز قضاء سنجار ومنطقة سنوني ايضاً.

وبحسب المصدر فان هذه القوات التي ستقوم بتسليم مقراتها يوم 12/1 الى قوات من اللواء 72 من الجيش العراقي بحسب اتفاق رسمي، مضيفا بعدها ستقوم قوات الجيش بتسليمها الشرطة المحلية ليكون ملف القضاء كاملاً بيد الشرطة.

كما كشف المصدر عن اتفاق الحكومة العراقية مع قوات اليبشه التي ستنسحب بتطويع عدد منهم ليكونوا مقاتلين ضمن صفوف الحشد الشعبي "فوج 80".

وفي سؤال مراسلنا للمصدر ذاته عن طبيعة تواجد حزب العمال في الوقت الحالي فقال ان الوضع صعب وان لم يكن هنالك توافق سياسي فلا يمكن طردهم من سنجار.