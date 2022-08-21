اليابان تكرم رجل اعمال كوردي وتتطلع لتعزيز الاستثمار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأحد مراسم تكريم رجل الأعمال الكوردي ورئيس مجموعة شركات "سردار جروب"، سردار البياباني.

وقال السفير الياباني لدى العراق سوزيكي كوتارو لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة اليابانية تنظر بعين الاهتمام الى قطاع الاستثمار في اقليم كوردستان وعموم العراق ومن المهم تنمية هذه العلاقات الاقتصادية".

بدوره قال رجل الأعمال سردار البياباني لوكالة شفق نيوز، إن "تكريم الحكومة اليابانية لي كرجل اعمال عراقي امر مهم وسيخدم تعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والعراق واليابان".