الولايات المتحدة وكوردستان تتفقان على تعزيز العلاقات وحل القضايا المالية العالقة

شفق نيوز- أربيل

اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والقنصل العام الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الإقليم ويندي غرين، خلال لقاء عقد اليوم الأحد، على تعزيز العلاقات الثنائية وحل القضايا "المالية العالقة" بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسرور بارزاني استقبل، اليوم، القنصل العام الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الإقليم، ويندي غرين.

واستهلّ رئيس الحكومة اللقاء بالترحيب بالقنصل العام وتهنئتها بمناسبة تسلّمها مهام منصبها، مؤكداً استعداد الحكومة التام لتقديم كل الدعم لإنجاح مهمتها الدبلوماسية، وأثنى على الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإقليم كوردستان في شتى الميادين.

من جهتها، عبّرت القنصل العام عن سرورها لمباشرة عملها في الإقليم، وأشادت بأواصر الصداقة التي تربط بين الجانبين، مؤكدة حرص بلادها على المضي قُدماً في توطيد العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، وكشفت عن زيارة مرتقبة لوفد تجاري أمريكي إلى الإقليم في المستقبل القريب.

وأثنت القنصل العام على حزمة الإصلاحات التي تنفذها حكومة الإقليم، وخصّت بالذكر مشروعي "روناكي" لتوفير الكهرباء الوطنية على مدار الساعة، و"حسابي المصرفي" المتعلق برقمنة القطاع المالي.

كما تناول اللقاء ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لمواطني الإقليم، فضلاً عن أهمية استئناف عملية تصدير النفط.