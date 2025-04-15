الولايات المتحدة تؤكد دعم الاستقرار والتقدم في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا تايلور، يوم الثلاثاء، عمق الصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، ودعم الاستقرار والتقدم في الإقليم والعراق والمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، لتايلور، والوفد المرافق لها، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ودر لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في العراق وسوريا والمنطقة عموماً، وتبادل الآراء بشأن التحديات والعقبات التي تواجه عملية السلام في تركيا، إلى جانب وضع الأطراف الكوردية في سوريا ومستقبلها، وكذلك علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وآليات التنسيق بينهما لحل القضايا العالقة والتغلب على المعوقات.

وكان الحوار بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، محوراً آخر للقاء، بحسب البيان.