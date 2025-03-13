الولايات المتحدة تؤكد دعمها لحلبجة ومشاريعها الاقتصادية

شفق نيوز/ أكدت الولايات المتحدة، يوم الخميس، دعمها لمحافظة حلبجة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال زيارة أجراها القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان ستيف فيتنر إلى المدينة، حيث زار مقبرة الشهداء ونصب حلبجة التذكاري.

وأوضحت إدارة محافظة حلبجة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن القنصل العام الأمريكي زار المدينة اليوم الخميس، حيث كان في استقباله المحافظ آزاد توفيق، إلى جانب مسؤولين محليين.

وأشارت إلى أن الوفد بدأ زيارته بالوقوف عند مقبرة شهداء حلبجة، في ظل اقتراب الذكرى السنوية الـ 37 للقصف الكيميائي الذي نفذه النظام البعثي السابق على المدينة.

ووفقًا للبيان، أكد القنصل الأمريكي أن مجزرة حلبجة تمثل جريمة ضد الإنسانية ذات بُعد عالمي، مشددًا على استمرار دعم بلاده لأهالي المدينة.

كما أشار إلى أن هذه زيارته الثانية إلى حلبجة، معرباً عن رغبته في العمل مع غرفة التجارة المحلية لدعم مشاريع في مجالي الزراعة والتجارة.

واختتم الوفد زيارته بجولة في نصب حلبجة التذكاري، حيث وضع أكاليل الزهور تكريمًا لأرواح الضحايا.