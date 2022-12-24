الوقف السني: تجربة إقليم كوردستان نموذج جيد لباقي العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، يوم السبت، عن شكره لإقليم كوردستان على إيواء مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.

و استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم، الخزرجي والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وذكر البيان أن رئيس ديوان الوقف السني ثمّن في اللقاء الدور التاريخي للزعيم بارزاني في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف السياسية في العراق ، وشكره أيضا على جهوده في الحفاظ على ثقافة التعايش السلمي بين كل المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الخزرجي شكر إقليم كوردستان على استضافة مئات الآلاف من اللاجئين والضحايا في الأوقات العصيبة ، معتبرا تجربة إقليم كوردستان نموذجاً جيداً لأجزاء أخرى من العراق.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية في العراق والاستفادة من تجارب وأخطاء الماضي وإلقاء الضوء على أوضاع المواطنين في محافظات وسط وجنوب العراق، بحسب البيان.