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الوفد الحكومي الكوردي برئاسة طالباني يصل للبرلمان العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T16:22:43+0000
الوفد الحكومي الكوردي برئاسة طالباني يصل للبرلمان العراقي

شفق نيوز/ وصل وفد حكومي كوردي، يوم الأربعاء، إلى مجلس النواب العراقي لمواكبة التصويت على قانون الموازنة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الوفد برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، وصل الى البرلمان وتوجه الى مقر الكتل البرلمانية الكوردية، وذلك للاطلاع عن كثب على التصويت على فقرات قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وضمان عدم كسر النصاب القانوني للجلسة.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة التصويت على قانون الموازنة، وشهدت الجلسة انسحاب كتلتيّ دولة القانون والنهج الوطني وعددا من النواب، فيما استمرت الجلسة برئاسة محمد الحلبوسي وتم التصويت على مجمل مواد قانون الموازنة.

كما صوت البرلمان العراقي،، على المادة 11 بقانون الموازنة العامة والخاصة بحصة إقليم كوردستان، بعد شد وجذب استمر لأشهر.

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