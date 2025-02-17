الوفد الامرالي يجتمع مع رئيس اقليم كوردستان في اربيل.. صور

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، وفد إمرالي، الذي وصل اربيل امس.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم أمس، عن لقاء مقرر يجمعه مع وفد إمرالي اليوم، الذي حمل رسالة من زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان.

وفي وقت سابق، استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين وفد إمرالي برئاسة بروين بولدان، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".

ووفد "إمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK)عبد الله أوجلان، في سجن إيمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.