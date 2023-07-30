الوطني والديمقراطي يلتئمان في السليمانية: الانتخابات على طاولة النقاش

شفق نيوز/ عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعا في محافظة السليمانية صباح اليوم الأحد لمناقشة عدة ملفات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في دباشان بحضور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

واضاف مراسلنا؛ ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان برئاسة السيد فاضل ميراني وعضوية هوشیار زیباري ومحمود محمد و بشتیوان صادق و علي حسین، ووفد الاتحاد الوطني يترسه السيد بافل طالباني وعضوية قوباد و شالاو علي عسکري و شالاو کوسرت رسول وشيخ جعفر.

ووفقا لمعلومات تحصّلت عليها وكالة شفق نيوز؛ فإن الاجتماع سيناقش ملف انتخابات برلمان كوردستان وملف انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها وكذلك موضوع العلاقات بين الحزبين.

وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد اعلنت البدء بجولة من اللقاءات والحوارات مع الاحزاب الكوردية بشأن انتخابات برلمان الاقليم، وكان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قد عقدا اجتماعاً في اربيل في التاسع من شهر تموز الحالي دون الخروج بنتائج تذكر.