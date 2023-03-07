الوطني والديمقراطي يجتمعان غداً في أربيل لمناقشة انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا لمناقشة الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز ، إن "مؤسسة انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني ومؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستجتمعان يوم غد الأربعاء في بناية المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل".

وبحسب المصدر، فأن "الاجتماع سيناقش قضايا إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ومقاعد الطوائف والأقليات".

وكان من المقرر أن تجتمع المؤسسة الانتخابية للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الأسبوع الماضي، لكن الاجتماع تأجل مرتين بسبب مرض أحد أعضاء وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان الحزبان قد عقدا نهاية شهر شباط الماضي اجتماعا اكدا في بلاغ مشترك في ختامه على انهما توصلا لتفاهم على اجراء الانتخابات العام الحالي، وانهما اتفقا على عقد لقاءات اخرى لاستكمال الصيغة النهائية لشكل الانتخابات بعد تجاوز بعض النقاط الخلافية الباقية في طريق الاتفاق.

وكان مسؤول قسم القانونية في مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد قد اعلن يوم الجمعة الماضية في تصريح صحفي، ان وفدي الحزبين سيزوران الاطراف الكوردستانية الاخرى للتباحث بشأن مقاعد المكونات ووضع الية لتعديل قانون الانتخابات.