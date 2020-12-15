الوطني الكوردي السوري: حرق المكاتب ترهيب واستهداف للمفاوضات

شفق نيوز/ استنكر المجلس الوطني الكوردي في سوريا، الثلاثاء، سلسلة هجمات استهدفت مكاتبه في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، معتبرا بأنها ترهيب للشارع الكوردي واستهداف للمفاوضات الكوردية - الكوردية.

ويأتي هذا الموقف على خلفية حرق مجهولين مكاتب للمجلس الوطني الكوردي والأحزاب المنضوية فيه في سوريا في مدن عامودا والدرباسية والحسكة والقامشلي، وهي جميعها مدن ذات أكثرية كوردية شمال شرق سوريا.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التصعيد يهدف لترهيب الشارع الكوردي واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية".

واستنكر المجلس الوطني الكوردي في سوريا "هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المجموعات المسلحة"، محملا المسؤولية للأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".

ودعا المجلس، قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى العمل على إيقاف هذه الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية.

وتعرض عدد من مكاتب المجلس الوطني الكوردي وأحزابه في مدن القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى اعتداءات مختلفة من قبل مجهولين شملت عمليات احراق لاجزاء من المقرات واطلاق الرصاص على مقر المجلس الكوردي في الدرباسية وحرق علم كوردستان وتخريب أثاث ومحتويا مقرين اخرين.

وتأتي هذه التطورات التصعيدية في وقت يتحضر فيه المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية بشأن مستقبل منطقة الإدارة الذاتية.