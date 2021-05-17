الوطني الكوردستاني يوضح حقيقة التوتر مع الحشد في خانقين: استفزازات شخصية

شفق نيوز/ نفى الاتحاد الوطني الكوردستاني - تنظيمات خانقين، يوم الاثنين، وجود اي نزاع او تصادم مع قوات الحشد الشعبي واكد انها حوادث استفزازية شخصية تم احتواؤها.

وقال مسؤول اعلام تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين ابراهيم حسن لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن الكوردية اعتقلت احد عناصر الحشد يدعى "حازم الشكرجي" في السليمانية وهو كوردي من خانقين نتيجة للاشتباه بالاسم وبعد التدقيق اخلت سبيله دون اي مشاكل تذكر".

وتابع، ان "مجموعة تابع للشكرجي رابطت امام مقر الاتحاد الوطني لاستفزاز اعضاء الاتحاد واستغلال الاوضاع للاساءة للبيشمركة والاسايش الا اننا تمكنا من احتواء المواقف وانسحبت القوة دون اي مشاكل او صدامات تذكر".

واكد حسن "فرض تحوطات وتحصينات حول مقر الاتحاد الوطني في خانقين تحسبا لاي حالة طارئة ومنع بعض الجهات من استغلال الاوضاع لاجندات واغراض خاصة تستهدف الاتحاد الوطني او المكون الكوردي بشكل عام".