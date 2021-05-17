سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الوطني الكوردستاني يوضح حقيقة التوتر مع الحشد في خانقين: استفزازات شخصية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T18:00:53+0000
الوطني الكوردستاني يوضح حقيقة التوتر مع الحشد في خانقين: استفزازات شخصية

شفق نيوز/ نفى الاتحاد الوطني الكوردستاني - تنظيمات خانقين، يوم الاثنين، وجود اي نزاع او تصادم مع قوات الحشد الشعبي واكد انها حوادث استفزازية شخصية تم احتواؤها.

وقال مسؤول اعلام تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين ابراهيم حسن لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن الكوردية اعتقلت احد عناصر الحشد يدعى "حازم الشكرجي" في السليمانية وهو كوردي من خانقين نتيجة للاشتباه بالاسم وبعد التدقيق اخلت سبيله دون اي مشاكل تذكر".

وتابع، ان "مجموعة تابع للشكرجي رابطت امام مقر الاتحاد الوطني لاستفزاز اعضاء الاتحاد واستغلال الاوضاع للاساءة للبيشمركة والاسايش الا اننا تمكنا من احتواء المواقف وانسحبت القوة دون اي مشاكل او صدامات تذكر".

واكد حسن "فرض تحوطات وتحصينات حول مقر الاتحاد الوطني في خانقين تحسبا لاي حالة طارئة ومنع بعض الجهات من استغلال الاوضاع لاجندات واغراض خاصة تستهدف الاتحاد الوطني او المكون الكوردي بشكل عام".

related

مباحثات عسكرية في كوردستان مع الجيش العراقي والحشد الشعبي

Date: 2020-10-04 14:12:23
مباحثات عسكرية في كوردستان مع الجيش العراقي والحشد الشعبي

اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

Date: 2020-05-17 14:52:29
اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

التغيير تطالب باجتماع قمة كوردستانية عاجلة بشأن المتنازع عليها

Date: 2019-05-27 21:41:38
التغيير تطالب باجتماع قمة كوردستانية عاجلة بشأن المتنازع عليها

خانقين توزع أكثر من 6 آلاف بطاقة تموينية للمشمولين بالمادة 140

Date: 2021-02-04 14:58:58
خانقين توزع أكثر من 6 آلاف بطاقة تموينية للمشمولين بالمادة 140

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

الاتحاد الوطني يشكل لجنة للاجتماع مع مسرور بارزاني

Date: 2019-06-15 11:42:30
الاتحاد الوطني يشكل لجنة للاجتماع مع مسرور بارزاني

الاتحاد الوطني والتغيير يشكلان تحالف "كوردستان" لخوض الانتخابات

Date: 2021-05-01 20:33:59
الاتحاد الوطني والتغيير يشكلان تحالف "كوردستان" لخوض الانتخابات

الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان تشكيل قائمة انتخابية موحدة في بغداد

Date: 2019-10-13 21:44:50
الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان تشكيل قائمة انتخابية موحدة في بغداد