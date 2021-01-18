الوطني الكوردستاني يهاجم محافظ كركوك: أفعاله "بعثية" ويعمل بعقلية شوفينية

شفق نيوز/ جدد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، انتقاداته لادارة كركوك الحالية واتهمها بالعمل بعقيلة "شوفينية" وتكريس لسياسة النظام البائد في اشارة الى نظام الرئيس السابق صدام حسين.

وقال عضو الاتحاد والنائب عن كركوك جمال محمد شكور لوكالة شفق نيوز، "نشمُّ من محافظ كركوك الحالي راكان سعيد الجبوري رائحة الافعال البعثية مجددا في اقصاء وتهميش ومحاربة الكورد بشكل واضح ومنذ سنوات عدة دون اي تدخل من الحكومة الاتحادية او اي محاولة لاعادة كركوك الى نصابها الصحيح في جميع المفاصل".

واعتبر شكور محافظ كركوك بانه "يعمل بعقلية "شوفينية" من خلال ممارسات الاقصاء والابعاد للكورد من المفاصل الادارية والمسؤوليات الحكومية في كركوك وعدم توزيع المشاريع بصورة عادلة واختصارها لمكون واحد بعيد عن العدالة والحقوق التي كفلها الدستور لجميع مكونات كركوك".

وتابع، أن "محافظ كركوك الحالي نصب بالوكالة بعد احداث اكتوبر 2017 واثار المشاكل والاحتقانات القومية باعادة من اغتصبوا اراضي الكورد مرة اخرى واعادة سيناريو الترحيل الديموغرافي الذي مارسها النظام السابق في كركوك".

واكد شكور ان "لديه الكثير من ملفات الفساد ضد ادارة كركوك الحالية في الجهات الرقابية المسؤولة ونأمل باتخاذ الاجراءات اللازمة".

يذكر أن الحكومة الاتحادية بر ئاسة حيدر العبادي نصّبت، راكان سعيد الجبوري وهو من العرب السنة، محافظاً لكركوك وكالة، بعد عزل محافظها الراحل نجم الدين كريم، وهو كوردي، بعد أحداث استفتاء استقلال إقليم كوردستان خريف ٢٠١٧.