الوطني الكوردستاني ينتخب أعضاء المكتب السياسي ويعين "سعدي بيره" متحدثا رسمياً

شفق نيوز/ كشف مصدر خاص، يوم الاثنين، عن انتخاب سعدي احمد بيره متحدثاً رسمياً باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني وانتخاب 14 عضوا للمكتب السياسي للاتحاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني انتخب كل من قوباد طالباني وآسو مامند، ورأفت عبد الله، و شاناز إبراهيم أحمد، و جوان إحسان، و هوري دارو، و نزار أميدي، و شلاو علي عسكري، و شلاو كوسرت رسول، و درباز كوسرت رسول، و تالار لطيف، أسو ممند، برهان سعيد صوفي، و عماد أحمد، و الشيخ أحمد، و دكتور خسرو وگول محمد، أعضاء للمكتب السياسي للحزب كما انتخب أعضاء احتياطيين آخرين".

واضاف المصدر انه "تم انتخاب سعدي احمد بيره متحدثا رسميا باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني و تم تكليف الدكتور خسرو گول محمد ممثلا عن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين للمجالس الرئيسية الثلاثة للحزب وهي المجلس القيادي ومجلس المصالح العليا ومجلس الدعم".