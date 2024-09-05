الوطني الكوردستاني يكشف أسباب سيطرته على "جاودير"

شفق نيوز/ أعلنت المؤسسة المالية التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، عن استعادة مركز "جاودير"، وإعادة توظيفه لدعم المهام المؤسساتية والمدنية.

وجاء في بيان للمؤسسة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مركز جاودير، الذي كان مملوكًا للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم تزويده بجميع احتياجاته من قبل المؤسسة المالية، واليوم تم استرجاعه بعد أن انقطعت صلته بالإدارة الحالية للاتحاد".

وأكد البيان، أن "المركز سيُستخدم في المرحلة المقبلة لدعم الأنشطة المدينة والمنظماتية، كما سيتم تخصيصه لمؤسسة أخرى تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتعزيز التنمية في السليمانية، بما يعود بالنفع على سكانها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مؤسسة "جاودير" التنويرية عن تعرض مقرها ومقر السياسي الكوردي المستقل ملا بختيار لمداهمة نفذتها قوة من الكوماندوز، فيما اشارت إلى أن الهجوم استهدف مقر المؤسسة "جاودير" ومركز إشعاع الثقافة في گلاوەژ بمنطقة حي المهندسين في السليمانية.

وبحسب البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القوة المهاجمة تمكنت من السيطرة على كامل محتويات المقر بعد إجبار حراس المؤسسة على الانسحاب.

وأعربت مؤسسة "جاودير" عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم، معتبرةً أنه يشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير، وحرية الكتابة، وحرية الفكر، المؤسسة وصفت العملية بأنها خطوة مقلقة تهدد الحريات الأساسية في المجتمع.