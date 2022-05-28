الوطني الكوردستاني يسرد تحديات الـ15 عاماً الأخيرة

شفق نيوز / أكد المشرف العام على "ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني، يوم السبت، وجود أسباب وتحديات كثيرة داخلية وخارجية، أدت إلى ما آل إليه وضع الاتحاد الحالي.

جاء ذلك، خلال كلمة افتتاحية ألقاها قوباد طالباني، صباح اليوم بـ"ملتقى الاتحاد" الذي عقد بمشاركة كوادر وقيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال طالباني، إن "تحديات كثيرة واجهت الحزب خلال 15 عاماً الماضية، منها انشقاق الرجل الثاني في الحزب المرحوم (نوشيروان مصطفى) وتأسيسه لـ(حركة التغيير)، وكذلك الوعكة الصحية التي مر بها مؤسس الحزب في عام 2012، وبعد ذلك وفاة المؤسس مام جلال، وبعد ذلك الوعكة الصحية التي آلمت بـ(كوسرت رسول) و(هيرو إبراهيم).

وأضاف أن "رئيس الحزب بافل طالباني، تعرض أيضاً لمحاولة اغتيال فاشلة بعد تسميمه"، لافتاً إلى أن "بعض تلك الأسباب كان لها انعكاسات على كثير من الأحزاب والقوى في المنطقة".