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الوطني الكوردستاني يحذر من "مخططات" لسلب إدارة خانقين من الكورد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-31T15:12:52+0000
الوطني الكوردستاني يحذر من "مخططات" لسلب إدارة خانقين من الكورد

شفق نيوز/ حذر الاتحاد الوطني الكوردستاني في ديالى، اليوم السبت، من "مخططات تخريبية" يتعرض لها قضاء خانقين لتغيير الاوضاع الادارية لمصالح سياسية وعرقية، مشيرا الى مساع وخطط لسلب ادارة خانقين الحالية من المكون الكوردي.

وقال مسؤول اعلام مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني ابراهيم حسن لوكالة شفق نيوز، إن "جهات (لم يسمها) تحاول تغيير اوضاع خانقين الادارية باثارة ازمات خدمية مستمرة خارج قدرة وسلطة ادارة خانقين الحالية وهي مشاكل خدمية مستديمة في عموم المحافظات ومنذ سنوات طويلة".

ونبه حسن الى "وجود مساع وخطط لسلب ادارة خانقين الحالية من المكون الكوردي لدواع انتخابية وديمغرافية واستهداف جهة معينة"، في اشارة منه الى الاتحاد الوطني الذي ينتمي اليه قائممقام خانقين دلير حسن.

واعتبر حسن خانقين "مقيدة اداريا وخدميا ما سبب ازمات وتداعيات سلبية على الشارع المحلي وعلى هوية خانقين وتركيبها السكاني بشكل خاص"، لافتا الى ان "ازمات الماء والكهرباء لا يمكن تحميلها لادارة خانقين وهي ادارة محلية بامكانيات بسيطة".

وتشهد خانقين خلال الصيف الحالي بين الحين والاخر تظاهرات واحتجاجات وقطع طرق بسبب تردي الخدمات الاساسية وابرزها الماء والكهرباء والتهميش المتعمد للقضاء من حيث المشاريع والتخصيصات الخدمية.

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