الوطني الكوردستاني يجدد موقفه بضرورة إجراء انتخابات الاقليم بموعدها

شفق نيوز/ جدد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، موقفه بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد من قبل رئاسة إقليم كردستان في العاشر من شهر حزيران المقبل.

وقال في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المكتب السياسي عقد اجتماعا في داباشان لمناقشة آخر الاستعدادات وبرنامج مكتب الانتخابات التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا الصدد، بشكل عام مع التزام جميع الأطراف بالموعد الذي حددته رئاسة إقليم كردستان و التحضيرات التي قامت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وشدد اجتماع المكتب السياسي، ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، مشيرا الى أنها إحدى العلامات الأساسية للعملية الديمقراطية وللحفاظ على كيان ومكانة الإقليم الدستورية.

وتزامن اجتماع الاتحاد الوطني في أعقاب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كوردستان، وذلك بعد أن أعلن "البارتي" في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وخصص جزء من اللقاء لتقييم الزيارة الدبلوماسية الأخيرة للرئيس بافل والوفد الرفيع المستوى للاتحاد الوطني الكردستاني إلى روسيا الاتحادية واجتماعاته في موسكو.