الوطني الكوردستاني يتخذ قراراً نهائياً لمرشح رئاسة الجمهورية  

شفق نيوز/ من المقرر أن يجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بسياسة الحزب وبرنامجه في إقليم كوردستان وبغداد.

وبحسب معلومات خاصة بوكالة شفق نيوز، فإن المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمع عند الساعة 11 من صباح السبت المقبل، لمناقشة موضوع الانتخابات البرلمانية في كوردستان وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومرشح الرئاسة.

كما سيناقش الاجتماع العديد، وفق المعلومات، القضايا المتعلقة بالاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلا عن محادثاتهم والعلاقات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وتشير المعلومات إلى أن المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني سيتخذ القرار النهائي بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجرى في العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية، لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد، قد يعكس المعادلة هذه المرة، إذ أعلن الديمقراطي عن مرشحه للمنصب.

ويرى الديمقراطي الكوردستاني، أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كوردي وليس حزبياً، لذلك يجب أن يكون المرشح بتوافق الجميع، وفقاً للنائب عنه ماجد شنكالي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز.