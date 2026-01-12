الوطني الكوردستاني: نزار آميدي مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سروة محمد، يوم الاثنين، أن مرشح الاتحاد الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية هو نزار آميدي، ولا يوجد أي مرشح آخر داخل الاتحاد لتولي هذا المنصب.

وقالت محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني باشر بإجراء مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمناقشة الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وفق المدد الدستورية المحددة".

وأضافت أن "رئيس الاتحاد بافل طالباني، زار العاصمة بغداد، والتقى بعدد من القيادات السياسية الشيعية والسنية، بهدف الحصول على دعم سياسي لانتخاب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأشارت محمد، إلى أن رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينة أن المدة المتبقية من التوقيتات الدستورية لا تتجاوز 15 يوماً، ومن المتوقع عقد جلسة الانتخاب في نهاية الشهر الجاري.

وكان وفدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عقدا اجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث عدد من الملفات السياسية، وفي مقدمتها منصب رئيس الجمهورية.

والأسبوع الماضي، أخبر مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكالة شفق نيوز، بأن المكتب السياسي للحزب، برئاسة مسعود بارزاني، قرر تشكيل وفد رفيع لبدء مفاوضات رسمية مع القوى السياسية بشأن منصب رئيس جمهورية العراق، وذلك عقب اجتماع ناقش الاستحقاق الرئاسي دون حسم اسم المرشح.