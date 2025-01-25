الوطني الكوردستاني: خارطة طريق مشتركة مع الديمقراطي لمواجهة تحديات الإقليم

شفق نيوز/ تستمر الحوارات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عبر لجنة مشتركة من الطرفين، بهدف وضع أسس واضحة لآلية العمل المشترك في المستقبل.

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، إن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يعملان على إعداد خطة مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الإقليم.

ويوضح بيره في تصريحات لوسائل إعلامية من بينها وكالة شفق نيوز، أن الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي مستمرة، حيث تجري مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، وكذلك تحديد المسؤوليات وتعريف آليات العمل المشترك.

وأكد بيره أن كلا الحزبين يأملان في الانتهاء من إعداد تلك المسؤوليات قريبًا، ليتمكن الجانبين من اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق أهدافهما المشتركة في حكم إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، يرى بيره، أنه من المبكر الحديث عن تحديد مهل زمنية لتشكيل الحكومة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أي خطوة متسرعة قد تكون "خطأ" وتؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.

وقال بيره: "لا ينبغي أن نتسرع في اتخاذ قرارات غير مدروسة، نحن بحاجة إلى حل القضايا الأساسية أولًا، وإذا لم نحل هذه القضايا الآن، قد نعود إلى نقطة الصفر في المستقبل".

وأضاف بيره، أنه يجب وضع برنامج حكومي قوي ومدروس"، مؤكدًا أن النجاح في حكم الإقليم لا يتحقق إلا من خلال حكومة ذات رؤية واضحة وأساسية.

كما نفى بيره أن تكون الحوارات بين الجانبين قد تركزت على المناصب الحكومية، مؤكدًا أن التركيز الأساسي حاليًا هو على البرنامج الحكومي فقط.

وبالنسبة للاجتماعات الأخيرة بين رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، قال بيره إن هذه الاجتماعات تمثل "خطوة كبيرة" نحو تسريع المفاوضات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات قد تساعد في إيجاد حلول أكثر فاعلية.

وفي الختام، شدد بيره على ضرورة التروي في اتخاذ القرارات وعدم الاستعجال، وأكد أن الجانبين ملتزمان بتحديد أسس قوية للعمل المشترك في المستقبل، مع التركيز على إعداد برنامج حكومي شامل يحقق مصالح إقليم كوردستان ويؤمن استقراره.

ويشهد إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة سلسلة من الحوارات المكثفة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، في إطار السعي لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين، وكذلك تحضيرًا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ويأتي هذا في وقت حساس يواجه فيه الإقليم تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يجعل تشكيل حكومة قوية وموحدة أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والتنمية.