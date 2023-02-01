الوطني الكوردستاني: السوداني أطلق تعهداً بشأن رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، عن تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتأمين رواتب موظفي الإقليم، فيما حث على ضرورة الإسراع في حسم قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023.

وقال عضو الاتحاد شيخ رؤوف، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء، تعهد في باريس، وقال أنا مسؤول عن تأمين رواتب اقليم كوردستان، والإقليم جزء لا يتجزأ من العراق والمواطنون سواسية أمام القانون والدستور بالواجبات والحقوق"، مشدداً على ضرورة "ترك المناكفات السياسية جانباً، وألّا يكون المواطن الكوردي ضحية الصراعات السياسية".

وحول زيارة قوباد طالباني، إلى بغداد واجتماعه مع الرئاسات الثلاث، أوضح أن "الاتحاد الوطني سيكون عاملاً إيجابياً لأجل إنهاء المناكفات السياسية من أجل تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الموازنة وحسب ما جاء في المنهاج الوزاري والقوى المشاركة في ائتلاف (إدارة الدولة) فيجب إقرارها في وقتها المخصص والوصول إلى حل مرضي بخصوص الخلافات، وكذلك بتشريع قانون النفط والغاز".

وتابع رؤوف: "لقد مضت شهور ونحن بانتظار حسم موضوع الموازنة لأن العراق يحتاج إلى الاستقرار السياسي وإنهاء المناكفات السياسية وإنهاء الخلافات والبدء بتوفير الخدمات وهذا في مصلحة الشعب العراقي واي خطوة بعكس هذا الاتجاه هي ضد مصالح الشعب العراقي بمكوناته كافة".