"الوضع السوري ومخيم الهول" على طاولة نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني

شفق نيوز/ تبادل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، الآراء مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن سيجن حول توطيد العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع بريطانيا والوضع السياسي في البلاد.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد تحدث الجانبان خلال الاجتماع حول علاقة ومشاكل اربيل وبغداد والوضع الداخلي في اقليم كوردستان والعوائق التي تواجهه، واكدا على ضرورة التوافق ووحدة الصف بين الأطراف السياسية في كوردستان ووحدة الموقف في بغداد .

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع الدول المجاورة والمنطقة ووضع سوريا ومخيم الهول واهمية حماية الاستقرار واخر المستجدات في المنطقة وعدة مسائل اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع.