الوحيد من الشرق الاوسط.. الامم المتحدة تؤلف كتابا عن شاب كوردي عراقي

شفق نيوز/ من المقرر ان تقيم الامم المتحدة يوم السبت المقبل في امريكا مراسم الاعلان عن كتاب يحكي قصة حياة شاب كوردي تم اختياره مع 11 شاباً آخرين على المستوى العالمي، وهو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط.

وقال الكوردي رمضان اسماعيل الذي سيتحدث الكتاب عن قصة حياته، والذي التقته وكالة شفق نيوز في اربيل عاصمة اقليم كوردستان "هذا الكتاب تم تأليفه من قبل الامم المتحدة ويتحدث عن قصة حياتي الى جانب 11 شابا اخر حول العالم، ويتناول المنجزات التي حققناها في مجال الاعمال الانسانية وهو ضمن مشروع للامم المتحدة التي تقوم سنوياً بتأليف كتاب عن قصة حياة شباب متفوقين في مجتمعاتهم".

واضاف "الكتاب سيدخل مكتبة الامم المتحدة و سأكون اول شاب على مستوى الشرق الاوسط ضمن هذا البرنامج"، مشيرا الى ان "اعلان الكتاب سيكون في مراسم خاصة في امريكا بحضور ممثلة حكومة اقليم كوردستان بيان سامي يوم السبت المقبل".

واختارت الامم المتحدة الشاب الكوردي رمضان اسماعيل كأول سفير للشباب العالمي على مستوى العراق بعد اسهامه في الكثير من الاعمال والمشاريع الخاصة بالشباب.

وولد رمضان اسماعيل شيرواني في مدينة اربيل سنة 1997 وشارك كسفير للشباب العالمي في العديد من المؤتمرات الدولية كان آخرها مؤتمر باريس الخامس للسلام الذي اقيم فرنسا.

ويعد رمضان اسماعيل أول شاب كوردي عراقي تختاره الامم المتحدة كسفير عالمي للشباب، وهو أول شاب عراقي يترأس اجتماعا دوليا للأمم المتحدة حول ادارة الانترنت في العالم، كما أنه ترأس اجتماعاً مع برلمان كوردستان حول حقوق الشباب في الاقليم، وتمت دعوته من قبل الحكومة الفرنسية للمشاركة كأول عراقي في مؤتمر السلام العالمي.