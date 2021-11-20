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الوباء في كوردستان.. 11 حالة وفاة و355 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T14:00:42+0000
الوباء في كوردستان.. 11 حالة وفاة و355 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، وورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن اعداد الاصابات تلك ظهرت وفق الفحوصات التي اجرتها مختبراتها في عموم الاقليم خلال 24 ساعة المنصرمة والتي بلغت 4885 فحصاً جديداً.

وأوضحت أن الاصابات توزعت بواقع 29 إصابة في اربيل و169 في السليمانية  و138 في دهوك و19 إصابة في رابرين.

وبينت أن الوفيات توزعت بواقع وفاتين في مدينة اربيل وثلاث وفيات في السليمانية وثلاث وفيات في دهوك ووفاتين في كرميان ووفاتين أيضاً في رابرين.

أما حالات الشفاء من وباء كورونا فقد بلغت وفق الوزارة 592 حالة.

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