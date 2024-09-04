الهند تؤكد رغبتها لرئيس اقليم كوردستان بتعزيز العلاقات مع العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، سفير الهند لدى العراق "براشانت بيس" بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني شكر السفير الهندي على جهوده في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

من جانبه، شكر السفير الهندي الرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية على الدعم الذي تلقاه في نجاح مهمته، كما أكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في المجالات كافة مع العراق وإقليم كوردستان.

وبحث اللقاء الذي حضره القنصل العام للهند في إقليم كوردستان، الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد والانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وفقا للبيان.