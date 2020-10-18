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الهند تعرض على كوردستان تعزيز العلاقة بثلاثة مجالات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-18T11:26:52+0000
الهند تعرض على كوردستان تعزيز العلاقة بثلاثة مجالات

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، السفير الهندي لدى العراق بيراندار سينغ ياداف.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تطوير أطر التعاون بين إقليم كوردستان والعراق، والهند. 

وأبدى السفر الهندي استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجالات الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق رئيس الحكومة إلى برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص فيما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به إقليم كوردستان والذي من شأنه أن يجعله مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة.


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