الهند ترغب بتوسيع علاقاتها مع إقليم كوردستان في ثلاثة مجالات

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد في صلاح الدين سفير الهند لدى العراق براشانت بيساي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزعيم بارزاني أن السفير أكد خلال اللقاء رغبة بلاده في توسيع العلاقات بين الهند وإقليم كوردستان في المجال الأكاديمي، والطبي، والإقتصادي.

كما سلط اللقاء الضوء على آخر التطورات السياسية في المنطقة وتهديد الإرهاب لأمنها وأمن العالم، وأكد على أن مواجهة يحتاج إلى جهد عالمي، ومساهمة جميع الأطراف.

وكانت الانتخابات البرلمانية المقبلة محوراً آخر من اللقاء حيث أعرب كلا الجانبين عن أملهما بأن تكون انتخابات شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 سبباً في إحداث تغيير إيجابي، وان تلبي مطالب الشعب.