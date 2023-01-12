الهند تبدي رغبتها في القيام بمشاريع مستقبلية في اقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلن رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، اليوم الخميس، دعمه لأي مشروع تقوم به الحكومة الهندية في المناطق الكوردستانية، وفيما بيّن انه يسعى لتبيان وضع المناطق خارج الإقليم للسفراء الأجانب، أبدى القنصل الهندي استعداد بلاده للعمل مستقبلا في الإقليم.

وقال بيان للهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الهيئة فهمي برهان استقبل اليوم الخميس القنصل العام لجمهورية الهند سوبهاش شاندرا كين".

وأضاف البيان أن "لقاء رئيس الهيئة مع قنصلية الدول الأجنبية، جاء من أجل التعريف بتاريخ وجغرافية المناطق الكوردستانية وتعريفهم بالاوضاع في هذه المناطق، ومن هذا المنطلق يناقش فهمي برهان بإيجاز الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان بالأخص المناطق الكوردستانية للقنصلية الهندية".

وتابع البيان أن "رئيس الهيئة سلط الضوء على وجود مكونات وثقافات ولغات مختلفة في هذه المناطق تتعايش سلمياً"، مبينا أنه على الرغم من المشاكل بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية، فإن حكومة الإقليم لديها رؤية واضحة لحل المشاكل في هذه المناطق".

من جهته أشار القنصل العام لجمهورية الهند السيد سوبهاش چاندرا إلى "علاقات بلاده مع حكومة إقليم كوردستان"، مسلطا الضوء على الأعمال والمشاريع التي قامت بها الهند في إقليم كوردستان، وتقديم دورات تدريبية مختلفة لموظفي مؤسسات حكومة الإقليم".

وبيّن القنصل الهندي "نحن مستعدون لتقديم المزيد من الخدمات لإقليم كوردستان في أي مشاريع ينفذونها في هذه المناطق".

من جانبه ابدى "فهمي برهان دعم الهيئة للقنصلية الهندية للقيام بأي أعمال ومشاريع من شأنها خدمة هذه المناطق".