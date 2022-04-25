سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الهليكوبتر التركية تقصف اطراف قرية شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-25T04:43:43+0000
الهليكوبتر التركية تقصف اطراف قرية شمال دهوك

شفق نيوز/ قصفت طائرات تركية، فجر الاثنين، اطراف قرية سكيرئ في ناحية ديرلوك بقصاء العمادية شمال دهوك باقليم كوردستان.  

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرات هليكوبتر تركية قصفت، فجر اليوم، اطراف قرية سكيرئ  مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة حجم الاضرار.

وامس الاحد، عزز الجيش التركي، تقدمه في جبل كورزار ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

وأطلقت تركيا الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان ضمن إقليم كوردستان، موطئ قدم له.

related

قصف جوي تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال شمالي أربيل

Date: 2021-12-23 18:19:30
قصف جوي تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال شمالي أربيل

إصابة شخص وقطع للطاقة خلال قصف تركي في عمادية دهوك

Date: 2021-07-07 17:31:12
إصابة شخص وقطع للطاقة خلال قصف تركي في عمادية دهوك

قتلى من عائلة واحدة واصابات بقصف تركي على عجلتين بكوردستان

Date: 2019-06-27 21:41:36
قتلى من عائلة واحدة واصابات بقصف تركي على عجلتين بكوردستان

الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2022-03-29 15:11:56
الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

المقاتلات التركية تعاود قصف مواقع عمالية في دهوك

Date: 2021-12-31 14:39:55
المقاتلات التركية تعاود قصف مواقع عمالية في دهوك

مروحيات تركية تقصف قرى في أربيل

Date: 2019-11-19 21:19:06
مروحيات تركية تقصف قرى في أربيل

حرائق في مزارع وبساتين شمالي دهوك بفعل قصف تركي

Date: 2021-07-04 05:07:11
حرائق في مزارع وبساتين شمالي دهوك بفعل قصف تركي

قصف تركي يستهدف مواقع عمالية قرب ابار نفط في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-29 19:18:32
قصف تركي يستهدف مواقع عمالية قرب ابار نفط في إقليم كوردستان