الهليكوبتر التركية تقصف اطراف قرية شمال دهوك

شفق نيوز/ قصفت طائرات تركية، فجر الاثنين، اطراف قرية سكيرئ في ناحية ديرلوك بقصاء العمادية شمال دهوك باقليم كوردستان.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرات هليكوبتر تركية قصفت، فجر اليوم، اطراف قرية سكيرئ مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة حجم الاضرار.

وامس الاحد، عزز الجيش التركي، تقدمه في جبل كورزار ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

وأطلقت تركيا الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان ضمن إقليم كوردستان، موطئ قدم له.