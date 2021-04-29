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الهلال الأحمر الكوردي يشيد خياما لاستقبال زكاة الفطر في ديرك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T10:07:10+0000
الهلال الأحمر الكوردي يشيد خياما لاستقبال زكاة الفطر في ديرك

شفق نيوز/ "بعطائكم نحول الأمل إلى مبادرة وعمل" جملة رفعها الهلال الأحمر الكوردي شعارا في مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، خلال تشييد أربع خيام وذلك لجمع التبرعات لاستقبال زكاة الفطر من سكان المدينة.

وقال الدكتور أحمد شيخموس مدير الهلال الأحمر الكوردي في مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز؛ إن "طاقم الهلال الأحمر الكوردي بادر بحملة جمع تبرعات زكاة الفطر وذلك بسبب وجود مرضى مصابين بـكورونا وهم بحاجة لمساعدات مستعجلة بينما لا يملكون ثمن ادويتهم".

وتابع شيخموس؛ "شيدنا أربع خيم في أربع نقاط بالمدينة، لجمع المساعدات وتوزيعها على العوائل المحتاجة، والأمر مماثل في جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف مدير الهلال الأحمر الكوردي في مدينة ديرك؛ أن "هذه المساعدات سوف تصل إلى جميع الفقراء الذين تم تقييد أسمائهم في سجلات الهلال الاحمر الكوردي، أثناء جولات الطاقم الطبي على المرضى المصابين بكورونا في المدينة والقرى المحيطة بها".

وأكدّ شيخموس؛ أن "هذه المساعدات سيتم توزيعها تحت إشراف الهلال الاحمر، وليس كما يظن البعض، أنها سوف تذهب إلى جهات معينة في الإدارة الذاتية"، منوها الى ان حملة بعطائكم نحول الأمل إلى مبادرة وعمل، مستمرة إلى يوم وقفة العيد.

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