الهلال الأحمر القطري يجهز مستشفى النساء والولادة في أربيل بقسم خاص للعناية المركزة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى الولادة والنساء في أربيل، اليوم الثلاثاء، افتتاح قسم خاص للعناية المركزة برعاية الهلال الأحمر القطري، فيما بينت أن القسم سيقدم الخدمات الضرورية كافة وبالمجان.

وقالت مديرة مستشفى الولادة والنساء في أربيل، شادان شيروان حيدري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "مؤسسة الهلال الأحمر القطري افتتحت، قسم العناية المركزة للنساء والأطفال في المستشفى".

وأضافت، أن "هذا القسم مهم جداً لأنه ورغم أن عمر المستشفى 40 عاماً لكن لم يتم تجهيزه بمعدات طبية خاصة بهذا القسم المخصص لرعاية الأطفال".

وبينت مديرة المستشفى أن "هذا القسم سيكون متاحا منذ اليوم، وسيوفر الخدمات مجاناً لأهالي إقليم كوردستان على نحو عام، وأربيل على نحو خاص، لأنه سيتضمن توفير الخدمات الصحية كافة من طرف الهلال الأحمر القطري".